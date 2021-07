Funchal Náutico 2021 arranca a 7 de Agosto

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado da vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, apresentou esta terça-feira, 22 de Julho, nos Paços do Concelho, a 3.ª edição do 'Funchal Náutico', um programa de actividades que vai decorrer entre 7 de Agosto e 26 de Setembro, congregando diversas iniciativas de mar promovidas pela autarquia e por vários parceiros desportivos do concelho.

Miguel Silva Gouveia destacou que este evento “é o fio condutor do trabalho que temos vindo a desenvolver junto das associações e das entidades que trabalham os deportos de mar na nossa cidade, e onde pretendemos, em conjunto, demonstrar que o Funchal tem no mar a sua maior infra-estrutura desportiva.”

Ao longo de sete semanas estão previstas para a Baía do Funchal uma dezena de actividades de cariz competitivo, a nível regional, nacional e internacional, que segundo o presidente da CMF “afirmam o município como palco desportivo de excelência, e promovem, igualmente, as valências de um estilo de vida saudável, da socialização, e do respectivo mutuo entre pessoas".

Miguel Silva Gouveia concluiu que “o objectivo da Autarquia com este evento é enaltecer a ligação da cidade e dos funchalenses ao mar através dos desportos náuticos, que são indissociáveis das nossas vivências na ilha. O Funchal é, hoje, uma Cidade Amiga do Desporto, reconhecida a nível nacional, e eventos como este são também uma oportunidade para a promoção da cidade e da Região enquanto destino privilegiado ao nível do turismo desportivo e de natureza.”

Assim sendo, no dia de arranque, sábado, 7 de Agosto, a Associação Regional de Canoagem da Madeira e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior organizam a IV Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior. No sábado seguinte, dia 14 de Agosto, a Associação Regional de Canoagem da Madeira organiza, por sua vez, o Campeonato de Escolas de Canoagem.

No dia 21 de Agosto, Dia da Cidade, realiza-se, na baía do Funchal, o Festival Náutico – Regata Dia da Cidade do Funchal, organizado pela Associação Regional de Canoagem da Madeira. De 20 a 28 de Agosto, decorre a X Regata Internacional Transquadra – 1ª Etapa Madeira, organizada pelo Clube Naval do Funchal, que percorre os mares desde Marselha e L’Orient (França) até à capital da Região, ao passo que, no dia 22 de Agosto, realiza-se a XXVI Prova de Mar José da Silva “SACA”, uma prova histórica da Associação de Natação da Madeira, com partida do Cais da Cidade e chegada ao Complexo Balnear da Barreirinha.

No dia 4 de Setembro, decorre na baía da cidade o Campeonato Regional de SUP Race, organizado pela Associação de Surf da RAM e, na semana seguinte, de 7 a 12 de Setembro, o Clube Naval do Funchal organiza a Regata XXI Canárias, que percorre os mares desde Tenerife (Canárias) até ao Funchal. A 11 e 12 de Setembro, a Associação de Natação da Madeira organiza, por seu turno, o Madeira Island Ultra-Swim (MIUS).

No derradeiro fim-de-semana de Setembro, dia 25, a Associação Regional de Canoagem da Madeira volta a organizar o Campeonato de Escolas de Canoagem, ao passo que, nos dias 25 e 26 de Setembro, o Clube Naval do Funchal e a Associação de Surf da RAM organizam o Madeira Island SUP Challenge, encerrando com chave de ouro o “Funchal Náutico 2021”.

O 'Funchal Náutico 2021' conta com o apoio do Clube Naval do Funchal, Associação de Natação da Madeira, Associação de Canoagem, Associação de Surf, Frente MarFunchal e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.