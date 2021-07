Norberto Ribeiro promete mais e melhor para a população de Machico

A candidatura pela Coligação PSD/CDS 'Juntos Somos Machico' apresentou esta quarta-feira, 28 de Julho, a sua lista de candidatos às próximas Eleições Autárquicas no Tribunal de Santa Cruz.

Norberto Ribeiro, candidato à Câmara Municipal de Machico sublinhou que a lista “é assumida com grande sentido de responsabilidade para com todos os nossos Munícipes e com grande compromisso para com o futuro e as novas gerações, que esperam e merecem muito mais do poder local”.

O candidato considera que a população de Machico deve olhar para esta candidatura como “a única alternativa que se impõe para que o concelho, entendido no total das suas freguesias, possa evoluir favoravelmente e alcançar os patamares de desenvolvimento e crescimento entretanto perdidos nos últimos anos, devido a uma gestão municipal que não soube nem foi capaz de cuidar e de responder, conforme era sua obrigação, às necessidades e expectativas dos seus cidadãos”.

É para inverter esta tendência que Norberto Ribeiro se apresenta às próximas Eleições “com confiança, seriedade e compromisso”, vincando ter todas as condições para vencer e para garantir que Machico recupere o seu dinamismo e não fique atrás dos restantes concelhos da Região.

Connosco, Machico estará sempre primeiro e estará à frente de todos e quaisquer outros interesses. Norberto Ribeiro

Assumindo contar com uma equipa “coesa, renovada, empenhada e capaz de responder aos desafios que se avizinham”, Norberto Ribeiro faz questão de salientar que tem a maior confiança e o maior orgulho nas listas que apresenta às próximas Eleições, garantindo que todos os candidatos têm provas dadas, são pessoas com sentido de missão e estão disponíveis para cumprir este projecto, nos próximos anos, a favor de Machico.

Temos aqui um conjunto de pessoas que, a vários níveis, conhecem a nossa realidade, estão no terreno e partilham da mesma visão. A população pode contar, da nossa parte, com um trabalho sério, responsável e que colocará, sempre, em primeiro lugar, a defesa dos interesses do povo de Machico, pelo qual estamos aqui para lutar e fazer a diferença. Norberto Ribeiro

O candidato deixou ainda o seu apelo para que a população participe nas próximas Eleições e faça a melhor escolha em nome do futuro. “Respeitaremos a vontade do nosso povo, que é soberano e tudo faremos para que acreditem em nós, tal como nós acreditamos em Machico”, rematou.

Reiterando os objectivos da sua candidatura que visa recuperar o desenvolvimento social e económico, promover a estabilidade, o emprego e novas oportunidades, especialmente para as novas gerações, fixando mais população no concelho e garantindo melhor qualidade de vida para todos, o candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico assegura que o seu projecto “é destinado ao concelho como um todo e não deixará para trás nenhuma das freguesias”.

“Só conseguimos cumprir aquilo a que nos propomos se olharmos para o nosso concelho como um todo e, nessa linha, temos de ter capacidade de responder a todas as nossas freguesias, porque nenhuma pode ser prejudicada, ao contrário do que actualmente assistimos”, frisou, acrescentando que a população de Machico merece mais e é nisso que a sua candidatura está focada, em garantir mais e melhor para todos.