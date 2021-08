Polícia Florestal identifica casal a fazer fogueira no Paul da Serra

A Polícia Florestal identificou no dia de hoje, em área de perímetro florestal do Paul da Serra, um casal a fazer uma fogueira no chão para confecionar uma espetada.

A Polícia Florestal teve de recorrer à viatura (VLCI) para extinguir a fogueira e para prevenir qualquer reacendimento uma vez que a temperatura que se verificava no planalto do Paul da Serra ultrapassava largamente os 30 graus centígrados.

O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.

Antes a Polícia Florestal já tinha identificado campistas sem a respetiva licença de acampamento que utilizavam fogo em área de Parque Natural da Madeira e em área de Florestal Laurissilva para confecionar refeição.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza relembra mais uma vez a população que enquanto vigorar o Alerta para risco de esta proibida a utilização do fogo em área florestal. Apela a que todos os cidadãos sejam cumpridores pois o risco de incêndio é muito elevado e qualquer atitude negligente pode dar origem a um incêndio.

Todo o efetivo de vigilância do IFCN está no terreno.