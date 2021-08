Idoso assistido por nadadores-salvadores do SANAS na Calheta

Um homem, com cerca de 70 anos, sentiu-se mal, ao fim da manhã de hoje, quando se encontra na água da praia da Calheta.

Alguns familiares, ao se aperceberem da situação do idoso, foram em seu aixílio, transportando-o até a parte seca. Ai, foi auxiliado, num primeiro momento, por banhistas, incluindo o senhora ligada à saúde, e, logo de seguida, pelos nadadores-salvadores do SANAS, que prestam vigilância naquela praia.

O senhor respirava e tinha pulso, apesar de fraco.

Foi activado o 112, que mobilizou uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Calheta para o local. Os elementos desta corporação transportaram o idoso para o centro de saúde local e não foi necessário pedir a intervenção da EMIR, o que é bom sinal. Significa que a pessoa recuperou.

Um dos elementos do SANAS explicou ao DIÁRIO que este tipo de situações é comum em dias como o de hoje, com temperaturas elevadas, e, em especial, com pessoas idosas. Trata-se de o organismo a se defender, mas pode tronar-se complicado se a pessoa não for devidamente assistida.