Raparigas feridas em despiste na Calheta

Um acidente de viação ocorrido hoje na Calheta causou ferimentos a duas raparigas com cerca de 20 anos.

O carro em que seguiam despistou-se na vila, o que levou os Bombeiros da Calheta ao local com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada uma vez que as jovens saíram do carro pelos seus próprios meios.

Uma das sinistradas apresentava escoriações no corpo e a outra um corte na zona da face. Após serem assistidas foram transportadas para o centro de saúde e depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.