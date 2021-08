Euro desce face ao dólar após declarações de vice-presidente da Fed

O euro desceu hoje face ao dólar, mas manteve-se acima da barreira dos 1,18 dólares, após declarações do vice-presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos sobre a melhoria da economia do país.

Pelas 18:40 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1839 dólares, quando na terça-feira sensivelmente pela mesma hora negociava a 1,1870 dólares.

A moeda norte-americana valorizou hoje após declarações do vice-presidente da Reserva Federal, Richard Clarida, em que disse que a Fed espera uma melhoria significativa da economia e do mercado de trabalho e afirmou que, se as metas de melhoria da economia perspetivadas pela Fed estiverem cumpridas até final de 2022, começará a haver reduções graduais do programa de compra de ativos.

De momento, a nova variante Delta da covid-19 continua a ser um fator de risco da recuperação económica.

Hoje foi conhecido o relatório do instituto ADP, segundo o qual o setor privado dos EUA criou 330 mil empregos em julho, muito menos do que os previstos pelos analistas e abaixo dos 680 mil de junho.

Já a atividade do setor de serviços dos EUA cresceu em julho para o recorde de 64,1 pontos, segundo o instituto ISM.

Na Europa, o volume do comércio a retalho acelerou, em junho, na zona euro e na União Europeia (UE), quer na comparação homóloga quer face a maio, segundo dados do Eurostat.

Face a junho de 2020, o índice de vendas a retalho, ajustado sazonalmente, aumentou 5% na zona euro e 5,3% na UE. Na comparação com maio, as vendas a retalho aumentaram 1,5% na zona euro e 1,2% na UE.

Já os preços na produção industrial avançaram, em junho, 10,2% na zona euro e 10,3% na UE, face ao mesmo mês de 2020, divulgou também hoje o Eurostat.

Na comparação com maio, os preços da produção industrial aumentaram 1,4% tanto na zona euro quanto na UE.

Divisas...............hoje.................terça-feira

Euro/dólar............1,1839.................... 1,1870

Euro/libra............0,85167.................. 0,85288

Euro/iene.............129,61.................... 129,46

Dólar/iene............109,48.................... 109,07