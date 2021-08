O Rali está ao rubro. Na frente Miguel Nunes voltou a perder tempo para Alexandre Camacho, estando o líder da prova agora com uma vantagem pontual de 3,9 segundos.

Na classificativa da Ponta do Sol, Pedro Paixão - que agora é 5.º da geral - voltou a ser o mais rápido, com menos 3 décimas do que Alexandre Camacho.