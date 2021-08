Concertos assinalam centenário do nascimento de António Aragão

No âmbito das Comemorações do Centenário do Nascimento de António Aragão, estão previstos diversos concertos de Verão, que irão decorrer, entre 6 de Agosto e 24 de Setembro, em vários concelhos.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

A entrada é gratuita, mas sujeita ao levantamento de bilhetes, que estarão disponíveis três dias antes de cada concerto, no Posto de Informação Turística do Funchal, na Avenida Arriaga. Há um limite de quatro bilhetes por pessoa.

Conheça as datas e os locais dos concertos:

- 6 de Agosto- 18 horas: Ensemble (De Palacio) - Casa da Ribeira Seca, em São Vicente;

- 13 de Agosto - 18 horas: Trio TTG - Solar do Aposento, na Ponta Delgada;

- 20 de Agosto - 18 horas: Duo de Violinos (Island Soul Duo) - Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicent's, no Funchal;

- 27 de Agosto - 18 horas: Venturi - Jazz - Quinta Magnólia, no Funchal;

- 3 de Setembro - 18 horas: Quarteto de Cordas 'Ecléctique' - Quinta Magnólia, no Funchal;

- 10 de Setembro - 18 horas: Jazzstandardkitt - Quinta Magnólia, no Funchal;

- 18 de Setembro - 18 horas: Xarabanda - Solar de São Cristóvão, em Machico;

- 24 de Setembro - 18 horas: Lavra Jazz - Museu Etnográfico da Madeira.