Marcas que servem para “despertar a consciência”

O artista plástico Heriberto Gomes, filho de madeirenses que emigraram para Venezuela, criou este projecto durante a pandemia, com “o objectivo de despertar a consciência das pessoas para a marca que deixam no mundo e na vida das outras pessoas”.

Tal é executado com uma tela que coloca num chão de uma cidade, depois as pessoas podem passar sobre a tela e deixar uma marca, mas há também há outras passam ao lado e não deixam marca.

O artista explicou que “as marcas que estão na tela ficam todas misturadas e não se sabe quem é que deu aquele passo, mas todos os que participaram deixaram a sua marca na tela e naquela cidade”. Ao DIÁRIO, Heriberto disse mesmo que “às vezes, as pessoas passam pela vida sem saber que estão a marcar a vida de outras pessoas”.

A iniciativa começou em Times Square na cidade de Nova Iorque a 5 de Junho e seguiu para as cidades de Hollywood, Madrid, Barcelona e Lisboa. Ontem foi a vez da cidade do Funchal, mas a sétima e última cidade desta etapa do projecto será em São José, na Costa Rica, onde reside actualmente o artista.

Na cidade do Funchal o projecto contou com apoio da Madeira Street Arts e da Câmara Municipal do Funchal.

“O objectivo é realizar uma exposição com as obras de arte, que passe em diversas partes do mundo, mas espero que a primeira seja na Madeira no próximo mês de Novembro”, confessou.

Veja o vídeo do artista lusodescendente escolheu a cidade do Funchal para fazer parte do projecto “The Immortality of the moment”.