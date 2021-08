Lucas Veríssimo convocado por Tite para a selecção do Brasil

O defesa central brasileiro Lucas Veríssimo, do Benfica, foi chamado pelo selecionador Tite para as próximas três jornadas de qualificação da zona sul-americana para o Mundial2022, no Qatar, segundo a lista hoje divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veríssimo já tinha sido convocado por Tite para as partidas com Equador e Paraguai, em junho, mas uma lesão ao serviço das 'águias' no final de maio tirou-lhe a possibilidade de se estrear na 'canarinha', algo que poderá acontecer nos jogos frente Chile, Argentina e Peru, em setembro.

Além do jogador 'encarnado', nota também para a chamada de Raphinha, extremo ex-Sporting, que atua nos ingleses do Leeds United e se estreia em convocatórias.

Claudinho (Zenit) e Matheus Cunha (Hertha), que participaram ambos nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, no qual se sagraram bicampeões, são as outras novidades na convocatória do Brasil, que também conta com os 'olímpicos' Dani Alves (São Paulo), Richarlison (Everton), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) e Bruno Guimarães (Lyon).