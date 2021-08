JPP lamenta "birra e vingança política” do Governo Regional

O JPP esteve, esta manhã, nas zonas altas da Camacha, junto à antiga escola do 1.º ciclo do Rochão, para “lamentar a birra e vingança política” do Governo Regional para com a população desta freguesia.

Filipe Sousa autarca e candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz ressalva que os serviços de educação e cultura da Câmara “têm propostas e reivindicações para promover a utilização deste imóvel pela população da Camacha”, que está fechado há mais de três anos.

Para o candidato, a Camacha, enquanto “capital da cultura madeirense beneficiaria se, neste espaço, pudesse ser criado um espaço cultural para, acima de tudo, dar um forte apoio ao Grupo de Folclore do Rochão, que não tem sede e que desenvolve um papel cultural e social extremamente pujante nas zonas altas da freguesia da Camacha”.

Infelizmente, até à presente data, a única resposta que o Governo Regional nos deu é que está a pensar". Filipe Sousa

O candidato lamenta esta postura do Governo Regional realçando que, além da promoção cultural, poderia ser criado, também, “um centro inter geracional ou um centro de dia, para possibilitar a esta franja da população, mais a norte da Camacha, desenvolver actividades.

“Isto contrasta com o discurso da coligação dos partidos de interesses aqui em Santa Cruz em que dizem que Santa Cruz precisa de diálogo com o Governo Regional. O diálogo mantém-se, mas não obtemos respostas". Filipe Sousa

“Pretendemos a criação de um espaço cultural, para dotar as associações culturais, o Grupo de Folclore do Rochão e a própria associação das Romarias Antigas do Rochão que, embora tendo sede, poderia ter aqui um espaço mais amplo e aliar a isto um centro intergeracional ou centro de dia que permitisse uma nova dinâmica sociocultural nestas zonas altas da Camacha”, concluiu.