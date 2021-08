80% dos funchalenses estão satisfeitos com a limpeza urbana

Decorreu esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a apresentação dos resultados do estudo “Percepção e Avaliação dos Funchalenses sobre a Limpeza na Cidade do Funchal”, realizado entre os dias 29 de Junho e 12 de Julho, e onde foi possível concluir que 80% da população residente está satisfeita com a limpeza urbana na cidade.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tutela o pelouro do Ambiente, salientou, na ocasião, que “o Município do Funchal está sempre empenhado em que todos os que aqui residem ou fazem parte do dia-a-dia da cidade, tenham a melhor qualidade de vida possível para que, em comunidade, possamos viver de uma forma mais sustentável e ambientalmente mais saudável.”

A CMF está a elaborar um Plano Municipal de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana, e foi precisamente no âmbito desse projeto que realizamos este inquérito, procurando saber qual era o diagnóstico e a perceção que os cidadãos têm da limpeza que é realizada na nossa cidade.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da CMF



Os resultados do inquérito, realizado em colaboração com a empresa ECOGESTUS, foram apresentados por João Vaz. Dos 6.112 convites enviados a residentes de todas as freguesias do Funchal, foi possível recolher 1.320 respostas completas. A taxa global foi de 21,6%, para um grau de confiança de 95%, tendo a margem de erro ficado nos 3%.

Os resultados completos do estudo estão disponíveis no site da Câmara Municipal do Funchal. As respostas obtidas mostram que:

Dos resíduos que são encontrados nas ruas, os que causam mais desconforto às pessoas são as máscaras descartáveis (18%), os dejectos caninos (17%), as beatas de cigarros e os monos e resíduos deixados junto aos contentores (13%).

Sobre o serviço de recolha de resíduos, a avaliação dos inquiridos é, em geral, positiva: Cerca de 67% considera que após a recolha de resíduos a zona envolvente aos contentores fica sempre, ou a maior parte das vezes limpa; Apenas 9% afirma que fica sempre, ou quase sempre suja. Relativamente à recolha, a maioria (76%) concorda que a recolha nunca falha, sendo o valor médio obtido de 4,1 em 5 pontos.

Sobre a limpeza urbana destacam-se os seguintes resultados: 80% dos inquiridos afirmaram estar muito satisfeitos, ou satisfeitos, com a limpeza na sua zona de residência; 84% dos funchalenses afirma que o sentimento que vivenciam na cidade do Funchal em relação à limpeza e higiene pública é de muito agradável ou agradável. As zonas verdes foram consideradas por 81% dos inquiridos como limpas, que também avaliaram como “bastante positivo” o trabalho dos serviços municipais em termos de ambiente e limpeza.