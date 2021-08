Seis migrantes morreram desidratados no deserto do Saara

Seis migrantes, incluindo quatro crianças, morreram de sede na parte tunisina do deserto do Saara, perto da fronteira com a Argélia, disse hoje o governador da região de Tozeur, Tunísia.

Os migrantes da África subsaariana morreram durante uma onda de calor que actualmente assola a Tunísia e toda a região mediterrânica, indicou Aymen Béjaoui a uma estação de rádio local.

Na Tunísia, as temperaturas atingiram um novo recorde de 50 graus celsius na quarta-feira, de acordo com o serviço meteorológico nacional.

As autoridades do país referiram recentemente que estão a atravessar um aumento no número de migrantes de países africanos que tentam cruzar a fronteira da Argélia para a Tunísia com o objectivo de chegar à Europa através do mar Mediterrâneo.

Nas últimas semanas, pescadores tunisianos e autoridades navais recolheram vários corpos de migrantes afogados e resgataram centenas de outros depois de várias embarcações terem naufragado quando tentavam chegar à Europa.