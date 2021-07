Travar a fuga de talentos e estimular economia. Ordem dos Economistas faz alertas e sugere medidas urgentes para reduzir o ‘inverno demográfico’, tendo em conta os dados dos Censos 2021. Mais do que subsídios à natalidade, a Associação de Municípios defende revisão do código de trabalho. Perda de mais de 16 mil habitantes na última década é superior ao total de residentes nos 3 concelhos do Norte. Madeira foi a 2.ª região do País com maior quebra populacional. Para ler da página 6 à 12.

Zona do Amparo ganha novo dinamismo. CMF aprova hoje plano que permitirá o desenvolvimento de uma área com mais de 37 mil metros quadrados em São Martinho, que tem uma elevada atractividade e potencial de investimento. Descubra na página 2.

Mais de 5,5 milhões para garantir rede de autocarros. Executivo madeirense reforça apoio financeiro às empresas para fazerem face às perdas de receitas em 2021. Saiba como na página 13.

ETAR do Funchal vai para a frente. Governo Regional confirma hoje aprovação de contrato-programa de 1,8 milhões para co-financiar a obra. Um assunto que pode consultar na página 40.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO desta quinta-feira. Boa leitura .