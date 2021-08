Plano de Urbanização do Amparo e PDM do Funchal suspensos por mais um ano

O Governo Regional decidiu prorrogar por mais um ano a suspensão parcial do Plano de Urbanização do Amparo, assim como do Plano Director Municipal do Funchal (PDM).

A deliberação, tomada hoje em Conselho de Governo, visa alterações no plano urbanístico na capital madeirense. Um prende-se com a prorrogação por mais um ano, a contar de 19 de Agosto de 2021, a suspensão parcial do PUA - Plano de Urbanização do Amparo, determinada pela Resolução nº152/2019, de 25 de Março, assim como as medidas preventivas a que ficou sujeita a área afecta a essa suspensão.

A outra é a prorrogação por mais um ano, a contar de 27 de Agosto de 2021, a suspensão parcial do PDM, determinada pela Resolução do Conselho de Governo nº174/2019, de 2 de Abril, assim como as medidas preventivas a que ficou sujeita a área afecta a essa suspensão.

Conforme o DIÁRIO avançou, a 29 de Julho último, a Câmara do Funchal aprovou um plano que permitirá o desenvolvimento de uma área com mais de 37 mil metros quadrados no Amparo, em São Martinho, que tem uma elevada atractividade e potencial de investimento.