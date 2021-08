Governo dá 1,2 milhões às Casas do Povo em nome da "inclusão digital"

O Governo Regional decidiu, na reunião desta quinta-feira na Quinta Vigia, autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação de Casas do Povo da Madeira (ACAPORAMA) no valor de 1,2 milhões de euros, destinado à inclusão digital.

O executivo madeirense justifica que esta comparticipação financeira, que não poderá ultrapassar o montante máximo de 1,2 milhões de euros é "um modo a assegurar a prossecução do projecto denominado 'Inclusão Digital', destinado a atribuir equipamentos e serviços informáticos aos agregados familiares mais carenciados e aos alunos que não possuem capacidades económicas para os adquirir individualmente ou que não tenham em número suficiente para a realidade de utilizadores, no âmbito da pandemia da doença da Covid-19".