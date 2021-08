Detectados dez covos ilegais em área protegida no Garajau

No âmbito de uma missão de patrulhamento na Reserva Natural Parcial do Garajau, realizada esta sexta-feira, 6 de Agosto, duas equipas do Corpo de Vigilantes da Natureza detectaram dez covos ilegais que se encontravam colocados dentro daquela área protegida.

As equipas procederam ao desarme e recolha dos equipamentos, bem como à libertação do peixe aprisionado.

Segundo nota enviada à comunicação social, os Vigilantes da Natureza indicam que parte dos covos recolhidos aparentavam ter sido colocados naquela área "muito recentemente".

As autoridades informam ainda que estão a ser feitos todos os esforços no sentido de identificar dois indivíduos suspeitos da prática ilegal e a respectiva embarcação utilizada.

A utilização indevida ou ilegal desta arte de pesca tem impactos muito relevantes nos ecossistemas marinhos. Os covos, quando abandonados, promovem uma pesca 'fantasma', não selectiva cujos impactos são por vezes irreversíveis. Este facto conduz a que este tipo de acção se reverta da maior importância para a salvaguarda desta Reserva Natural e seu património. Corpo de Vigilantes da Natureza

A Reserva Natural Parcial do Garajau está localizada na zona a leste do Funchal. A área protegida conta uma extensão de aproximadamente seis milhas e tem como limites a Ponta do Lazareto, a oeste, e a Ponta da Oliveira, a leste. A área protegida estende-se entre a linha da preia-mar e a batimétrica dos 50 metros a sul ou, em caso de dúvida, os 600 metros da costa.

Na reserva natural parcial é proibido o exercício de actividades de pesca comercial ou desportiva, a caça submarina, o uso de qualquer tipo de rede e a navegação com embarcação motorizada, entre outras interdições.