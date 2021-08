Saiba o que hoje é notícia

Trabalhadores da Dielmar concentram-se hoje junto à Câmara de Castelo Branco, cerca de uma semana depois de a empresa têxtil ter anunciado que iria pedir a insolvência, decisão que atribuiu aos efeitos da pandemia de covid-19.

A concentração foi anunciada no início da semana, ainda antes de ser conhecida a decisão do Juízo de Comércio do Fundão, tornada pública na quinta-feira, de declarar a insolvência da Sociedade Industrial de Confeções Dielmar, S.A, requerida pela empresa, com mais de 300 trabalhadores e com sede em Alcains.

Em comunicado, a administração referiu que a empresa "após ter ultrapassado várias crises durante 56 anos", sucumbiu à pandemia de covid-19, "contaminada por um conjunto de situações que foram letais".

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, já afirmou que a que a Dielmar "não tem salvação" e indicou que o Estado não tenciona investir mais dinheiro na empresa de vestuário, mas está empenhado em assegurar "novos destinos" para os trabalhadores.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

ECONOMIA

Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos estão hoje em greve, e vão também concentrar-se em frente à sede da CGD, em Lisboa, para reivindicar a negociação da tabela salarial e das cláusulas de expressão pecuniária.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Na sexta-feira, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e o Sindicato Independente da Banca aderiram à greve, garantindo o pagamento do dia aos seus associados.

As estruturas sindicais exigiram ainda ser informados sobre os processos de reestruturação feitos pelos bancos (que implicam saídas de funcionários), afirmando que não podem ser excluídos de participar nesses processos.

No primeiro semestre, a CGD totalizou 294 milhões de euros de lucro, mais 18% do que no mesmo período do ano anterior.

A antiga ministra do Mar Ana Paula Vitorino assume hoje o cargo de presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), segundo um diploma publicado na sexta-feira em Diário da República.

"O Conselho de Ministros resolve designar, sob proposta do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Ana Paula Mendes Vitorino para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes", lê-se na publicação.

O mandato tem a duração de seis anos.

O Conselho de Ministros considera que a deputada do PS tem "idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções", evidenciadas pelo seu currículo.

SOCIEDADE

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas apresenta as conclusões da primeira parte do seu sexto relatório de avaliação, momento que coincide com fenómenos climáticos extremos em várias partes do mundo.

"Dissemos ao mundo que a ciência falou, agora compete aos responsáveis políticos adotarem ações", disse há duas semanas, na abertura da reunião, Hoesung Lee, que preside ao Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

Com o título "Alterações climáticas 2021: a ciência física que a sustenta", o relatório tem novos dados que explicam porque é que o clima mudou e o papel humano em fenómenos extremos como as recentes inundações na Europa Central, China e Índia e a onda de calor nos Estados Unidos e Canadá.

O relatório servirá de base científica para a Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (COP26) que juntará decisores políticos entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, no Reino Unido.

Organismo criado no seio da ONU, o IPCC publica este tipo de relatórios a cada seis ou sete anos. O anterior foi divulgado em 2014 e serviu de base para as discussões que conduziram ao Acordo de Paris, de 2015.