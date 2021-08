Clínica Dentária Laranjo Tinoco ergue troféu nacional do World Corporate Golf Challenge

A Clínica Dentária Laranjo Tinoco foi a grande vencedora da 22.ª final nacional do World Corporate Golf Challenge (WCGC), que teve lugar no final do mês de Julho no West Cliffs, em Óbidos.

A dupla Carlos Tinoco e Luís Albuquerque Rodrigues vai assim representar Portugal na 28.ª edição da Final Mundial do WCGC, que regressa à Quinta da Marinha, entre os dia 1 a 5 de Novembro.

O par português está de volta ao 'palco' da final mundial, tal como aconteceu em 2018, ondem no evento disputada no Oitavos Dunes, em Cascais, Carlos Tinoco e Luís Albuquerque Rodrigues partiram para a última volta na liderança, mas uma sensacional prestação da tailandesa Pim Surintarangoul permitiu à formação que constituiu com o britânico Paul Judge recuperar os oitos pontos que tinham em atraso e entregar o título de empresa campeã mundial à Phuket’s Prime Real Estate.

Passados três anos Carlos Tinoco ainda tem aquele segundo lugar atravessado na garganta. "Espalhámo-nos nos dois últimos buracos", recorda com amargura. "Mas este ano vamos ganhar", acrescenta logo com convicção.

Voltando à edição de 2021 da final nacional organizada pela Golftattoo Eventos, no West Cliffs, em Óbidos, e realizada no sistema de greensomes, com o especial patrocínio da Audi, a Clínica Dentária Laranjo Tinoco somou 41 pontos net e bateu por apenas três pontos a equipa n.º 1 da Garofalo, outra das marcas patrocinadoras do evento, que confiou as suas cores a uma dupla também ela antiga vice-campeã mundial de empresas (em 2015), constituída por Rui Coelho (da Norgolfe) e Ricardo Pereira (o famoso guarda-redes de futebol, agora comentador na SportTV).

Um duelo renhido entre estas duas equipas, num total de 17 que se classificaram para a Final Nacional by Audi, devendo ser ainda nomeadas, por ordem de classificação, as presenças de SE2P Sociedade de Engenharia, Pavigarden, Santa Marta, Belmar, Algarve Invest, Nau Hotels & Resorts, Powerhour Sócontentores, Casablanca, Eu Tou Ka, Coral/Flinstones, Padaria Trigo Bom, JS Partners, Everydaysport e Executive Digest.

Carlos Tinoco admite que "foi com sorte" que a sua equipa se apurou no Morgado Golf Resort para a Final Nacional. Em contrapartida, assegura que em Óbidos jogou-se a um nível muito elevado, fruto também de uma preparação apurada.

"Fomos treinar duas vezes ao West Cliffs antes da Final e não foi para jogar, foi mesmo para treinar. Fizemos medições, decidimos que tacos jogar em cada buraco, estudámos bem os locais onde queríamos colocar a bola. Por exemplo, nos Par-5, a opção foi eu sair, o Luís dar os segundos shots e eu o shot ao green, quase sempre de sand wedge. Nunca arriscámos tentar ir ao green em duas. E em nenhum buraco precisámos de três putts." explicou Carlos Tinoco, o homem que presidiu aos destinos do Clube de Golfe de Viseu durante uma década.

"Jogo o WCGC desde 2000 e adoro este torneio. Gostava muito quando as equipas eram de quatro jogadores e aproveitavam-se os três melhores resultados em cada buraco, mas esta modalidade de greensomes a pares é muito gira. Exige muita coordenação, é importante os parceiros darem-se bem e eu e o Luís somos amigos", sublinhou.

Carlos Tinoco ainda teve o cuidado de jogar no dia anterior em greensomes e ia bem 'oleado' para o West Cliffs, mas nada comparável como o seu parceiro, que mostrou-se inspirado, fruto igualmente de muita rodagem.

"O Luís mora em França, tendo os pais em Viseu. Recentemente foi pai de uma filha e com esta coisa da Covid-19 decidiu vir para Portugal uns tempos. Aproveitou para fazer o curso de treinadores de golfe de nível 1 da Federação Portuguesa de Golfe e da PGA de Portugal e tem jogado praticamente todos os dias."

"Na Final Nacional ele foi simplesmente fabuloso. Ele (Luís Albuquerque Rodrigues) é que ganhou o jogo." disse o médio de clínica dentária.

Agora vem aí a Final Mundial do WCGC em Cascais e os olhos estão no título, por parte da Clínica Dentária Laranjo Tinoco

Madeirenses também competiram na grande final nacional

A equipa da Coral/Flinstones (Tomás Gonçalves e João Umbelino) à esquerda

Das 17 equipas que tiveram o passaporte para a grande final nacional do WCGC, duas levaram a 'bandeira' da Região Autónoma da Madeira.

Tratou-se da Coral/Flinstones, composta por João Umbelino e Tomás Gonçalves, e ainda Miguel Tavares Jr e Bernardo Calção que representaram a segunda equipa do Garofalo.

Do lado esquerdo os madeirenses Miguel Tavares Jr. e Bernardo Calção em representação da Garofalo 2.

No final do evento a formação da Coral/Flinstones veio a conquistar o 12.º posto com um total de 26 pontos net alcançados, enquanto o Garofalo 2 terminou na 17.ª posição com 18 pontos.