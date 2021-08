ALM com mais reuniões do que o parlamento nacional. Este é o tema que faz a manchete do seu DIÁRIO deste domingo, 1 de Agosto.

Sobre este assunto, pode ler que no último ano parlamentar, a assembleia regional realizou 100 plenários contra os 91 da República, tendo sido a 2.ª sessão legislativa com mais reuniões de sempre. Com menos deputados no hemiciclo devido à covid-19, a rotatividade não foi para todos. Autárquicas marcaram ritmo dos debates. Em número de propostas, o PS bateu o PCP que habitualmente liderava. Pedro Calado foi o governante mais assíduo.

Apoio à expedição de produtos aumenta para 3 milhões. Incentivo ao transporte de mercadorias passa a ter um tecto de financiamento de 500 mil euros por beneficiário. O programa é lançado amanhã pela Secretaria da Economia e será operacionalizado pelo IDE.

Madeira estreia-se no circuito europeu do SUP. DIÁRIO e CNF colocam a Região no palco do Grand Slam, com evento em Setembro apadrinhado por estrela mundial do ‘stand up paddle’.

“Quero contribuir para a imunidade de grupo”. Tiago Berenguer, de 12 anos, é um dos 1.207 que ontem aderiram em massa ao primeiro dia de vacinação para jovens.

Bispo mexe em oito paróquias e Rui Sousa sai dos Prazeres. O pároco, que criou a Quinta Pedagógica, foi dispensado a pedido do próprio.

Estes são os destaques na primeira página, mas há mais para ler na edição impressa do seu DIÁRIO de Notícias.

Pode também acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt e nas redes sociais.