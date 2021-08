Carro despistou-se na Cancela

Um carro despistou-se esta manhã na zona da Cancela, ficando preso numa vala.

Deste acidente resultou um ferido, o condutor, que foi socorrido por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O homem foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

Os bombeiros estiveram no local com uma ambulância e com um veículo de desencarceramento que não chegou a ser utilizado.