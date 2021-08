Curta ‘O Feiticeiro do Sul’ termina gravações este mês

As gravações da mais recente curta-metragem do realizador madeirense Martinho Andrade vão ficar concluídas ainda este mês de Agosto, com previsão de conclusão do filme até ao final do ano.

Esta terça-feira o areal da Praia de Machico foi palco de mais uma cena d’O Feiticeiro do Sul’, com actuação de Sandra Dória em homenagem ao seu pai, Luís Filipe Aguiar, cantautor madeirense.

O filme é baseado no livro homónimo (‘O Feiticeiro do Sul’), e pretende homenagear personalidades que “contribuíram para o engrandecimento da arte e cultura madeirense.”

O realizador informa que a próxima cena a ser gravada vai ter como actor “uma personalidade conhecida da ilha da Madeira.”