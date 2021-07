Curta-metragem 'O Feiticeiro do Sul ' rodada na praia de Machico

A praia de Machico serve de cenário para a rodagem da curta-metragem 'O Feiticeiro do Sul', um filme da autoria do realizador Martinho da Silva Andrade, que pretende homenagear o seu padrinho e "mentor das lides da fotografia e vídeo reportagem", Arnaldo Tristão de Aguiar.

A curta - que foca-se na passagem de Arnaldo Tristão de Aguiar pela ilha Terceira, nos Açores - conta também com a participação especial de Sandra Dória, filha do cantor madeirense Luís Filipe Aguiar.

"É para mim uma das maiores honras ter sido ensinado por este grande artista madeirense que conheci nos anos 90 nos Açores", refere o realizador.

Aquando do lançamento do filme (em data ainda a anunciar) serão também homenageada a família de Arnaldo Tristão de Aguiar, que reside no centro de Machico.