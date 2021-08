Braga e Sporting reencontram-se no Minho no jogo 'grande' da ronda

Sporting de Braga e Sporting protagonizam no sábado, no Minho, o jogo 'grande' da segunda jornada da I Liga de futebol, com o FC Porto a atuar no campo do Famalicão e o Benfica a receber o Arouca.

Tanto o campeão Sporting como os bracarenses iniciaram a edição 2021/22 do campeonato português com triunfos, tendo o mesmo sucedido com FC Porto e Benfica.

Na primeira ronda, os 'leões' bateram, no Estádio José Alvalade, o recém-promovido Vizela (3-0), enquanto o Sporting de Braga alcançou uma valiosa vitória no sempre difícil deslocação ao campo do Marítimo (2-0).

Igual resultado obteve o FC Porto com o Belenenses SAD (2-0), no Dragão, já depois do Benfica ter 'suado' para vencer no terreno do Moreirense (2-1).

No Minho, Sporting de Braga e Sporting voltam a encontrar-se duas semanas depois do duelo da Supertaça, que os 'leões' venceram por 2-1, com a equipa de Rúben Amorim a regressar a um palco que foi determinante na corrida para o título da última época.

Em 25 de abril deste ano, a atuar grande parte do encontro reduzido a 10 unidades (expulsão de Gonçalo Inácio aos 18 minutos), o Sporting acabou por vencer por 1-0, com um golo de Matheus Nunes, aos 81, e ganhou fôlego para conquistar na liderança da I Liga até final.

No primeiro encontro oficial desta época, novo duelo entre o Sporting e Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal, desta vez em Aveiro, e os 'leões' foram novamente vitoriosos, com destaque para um 'golaço' de Pedro Gonçalves, melhor marcador da última edição da I Liga e que logo na primeira ronda assinou dois golos.

Recuperado de lesão, o espanhol Pedro Porro poderá regressar ao 'onze' do Sporting, enquanto Nuno Mendes continua a recuperar de um problema físico e não deverá atuar no Minho.

Por seu lado, no Sporting de Braga, o lateral esquerdo Sequeira é a grande dúvida na formação de Carlos Carvalhal, depois de ter saído lesionado do embate com o Marítimo.

No sábado, poucas horas antes do jogo 'grande' da ronda, o Benfica recebe de um adversário de 'boa memória', o Arouca, emblema que está de regresso ao primeiro escalão e que só por uma vez conseguiu fugir à derrota no Estádio da Luz, em 2013/14, com um empate (2-2), ainda durante a primeira passagem do técnico Jorge Jesus pelos 'encarnados'.

No arranque, o Arouca foi derrotado em casa pelo Estoril Praia (2-0).

Castigado na primeira ronda, João Mário deverá fazer a estreia pelo Benfica em jogos do campeonato, enquanto o ucraniano Roman Yaremchuko, reforço para esta temporada, é hipótese para 'onze', devido aos problemas físicos de Seferovic e Rodrigo Pinho, no regresso do público à Luz em jogos da I Liga.

O Benfica chega motivado à segunda jornada da I Liga depois de ter eliminado o Spartak Moscovo, de Rui Vitória, e por continuar a lutar por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, determinante para os 'cofres' do clube, depois de ter falhado o acesso na última temporada.

No domingo, é a vez do FC Porto deslocar-se ao campo do Famalicão, equipa que saiu derrotada da primeira jornada, na Mata Real, perante o europeu Paços de Ferreira, por 2-0.

Os 'dragões' iniciaram o campeonato com um triunfo tranquilo sobre o Belenenses SAD, com golos do espanhol Toni Martinez e do colombiano Luiz Diaz.

Na última temporada, o FC Porto alcançou uma goleada no terreno do Famalicão (4-1), mas em 2019/20, época que marcou o regresso da equipa da casa ao primeiro escalão após longa ausência, a equipa de Sérgio Conceição foi derrotada (2-1).

A ronda arranca na sexta-feira, com o Estoril Praia a receber o Vitória de Guimarães, que na estreia foi surpreendido em casa pelo Portimonense (1-0).

Na segunda-feira, a segunda jornada fica oficialmente fechada com os jogos Boavista-Paços de Ferreira e Belenenses SAD -- Marítimo.