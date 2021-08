Sporting visita Braga a 14 de agosto na segunda jornada da I Liga

O campeão Sporting desloca-se a casa do Sporting de Braga no dia 14 de agosto, um sábado, na segunda jornada da I Liga de futebol, dia em que o Benfica recebe o Arouca, revelou hoje a Liga portuguesa.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou hoje o calendário das segunda, terceira e quarta jornadas, sendo que o FC Porto, vice-campeão nacional, desloca-se a Famalicão, no dia 15 (domingo), também em jogo da segunda ronda.

O Sporting de Braga vai abrir a terceira jornada no dia 20 de agosto (sexta-feira), com o Sporting a jogar no dia seguinte em casa frente ao Belenenses SAD e o Benfica a atuar em Barcelos diante do Gil Vicente. No domingo (22 de agosto), o FC Porto desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo.

Na quarta jornada, Sporting e FC Porto entram em ação em 28 de agosto (sábado), com os 'leões' a jogarem em Famalicão e os 'dragões' a receberem o Arouca. No domingo (29 de agosto), o Benfica recebe o Tondela, enquanto o Sporting de Braga é anfitrião do dérbi minhoto frente ao Vitória de Guimarães.

Programa da 2.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 ago:

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:15

- Sábado, 14 ago:

Vizela - Tondela, 15:30

Benfica - Arouca, 18:00

Sporting de Braga - Sporting, 20:30

- Domingo, 15 ago:

Portimonense - Gil Vicente, 15:30

Famalicão - FC Porto, 18:00

Santa Clara - Moreirense, 20:30 (21:30 em Lisboa)

- Segunda-feira, 16 ago:

Boavista - Paços de Ferreira, 19:00

Belenenses SAD - Marítimo, 21:15