Sporting conquista nona Supertaça após triunfo frente ao Braga

O Sporting venceu hoje o Sporting de Braga por 2-1 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, a nona do seu historial, numa partida em que esteve a perder e conseguiu dar a volta ao resultado.

No Estádio Municipal de Aveiro, já com cerca de oito mil adeptos nas bancadas, o Sporting de Braga, vencedor da Taça da Portugal, adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo do brasileiro Fransérgio, mas o Sporting, atual campeão nacional, deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com tentos de Jovane Cabral, aos 29, e Pedro Gonçalves, aos 43.

Com esta vitória no primeiro troféu oficial da temporada, os 'leões' conseguiram a nona Supertaça do seu historial, que não venciam desde 2015, enquanto o Sporting de Braga esteve pela quarta vez na decisão, mas continua sem conseguir vencer.