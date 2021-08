Estádio do Marítimo volta a receber público este sábado

O estádio do Marítimo volta a receber público para o jogo deste sábado, na recepção ao Sporting de Braga, pelas 20h30, que marcará o arranque dos verde-rubros na edição 2021/22 da I Liga.

Ultrapassados algumas anomalias que tinham sido detectadas no relatório da PSP relativo ao jogo do Marítimo com o Boavista, da primeira fase da Taça da Liga, que se prenderam sobretudo com a insuficiência de sinalética no estádio, os sócios e adeptos do Marítimo com quota em dia poderão estar presentes no apoio à sua equipa neste inicio do campeonato português.

Recorde-se que o estádio do Marítimo está autorizado a receber até 50% da sua lotação e o ingresso dos adeptos no recinto far-se-á em moldes semelhantes aos aplicados para o jogo com o Boavista, que marcou o regresso do publico ao estádio dos Barreiros.

Contudo, até há pouco tempo persistiam algumas dúvidas, nomeadamente no que concerne aos testes e vacinação exigidos para entrar no estádio, sendo que o Marítimo, ainda hoje, fará sair um comunicado, que clarificará todas as dúvidas junto dos seus sócios e adeptos.