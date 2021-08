Rali do Faial vai para a estrada nos dias 1 e 2 de Outubro

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e a Comissão Organizadora do Rali do Faial - Santana 2021 já deram início aos processos administrativos e regulamentares que visam a concretização daquela que será a quinta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. A decorrer nos dias 1 e 2 de Outubro.

O evento realiza-se dentro dos moldes da edição de 2020, de acordo com as limitações sanitárias e económicas decorrentes da pandemia de covid-19.

Na sequência da alteração de denominação da prova, o Clube e a Comissão Organizadora optaram por reformular a 'placa' do Rali do Faial - Santana.

De forma a homenagear o concelho e a freguesia que, de há muito, acolhem de forma exemplar a caravana do automobilismo regional, a imagem da prova incorpora agora dois ex-libris, uma casa típica de Santana e o Fortim do Faial. Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira

Nova placa da prova

O clube explica que as 'casinhas de Santana', para além do concelho, são também um dos 'emblemas' da ilha da Madeira, já o Fortim do Faial é hoje utilizado como miradouro e é considerado Monumento de Valor Local. "Recria uma bateria militar, de planta semicircular, acompanhando o perfil da encosta em que se implanta", conclui.