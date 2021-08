'Por 30, oferecemos 5' é o mote da campanha da CMF de incentivo ao consumo nos Mercados Municipais

Nos próximos dias 13 e 14 de Agosto (sexta-feira e sábado) a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Mercados, promove uma campanha de incentivo ao consumo nos Mercados Municipais.

A campanha 'Por 30, oferecemos 5', garante um voucher de cinco euros por cada 30 euros em compras no Mercado dos Lavradores, que pode ser utilizado em compras no Mercado dos Lavradores ou no Mercado da Penteada.

"Esta é mais uma iniciativa da CMF que visa auxiliar os comerciantes dos Mercados Municipais a fazer face aos constrangimentos provocados pela crise pandémica, incentivando a população para que visitem estes espaços e consumam os produtos regionais", destaca o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Para usufruir da campanha o cliente terá de efectuar uma compra única num espaço comercial do Mercado dos Lavradores e por cada 30 euros em compras, recebe um voucher de cinco euros para utilizar nos espaços comerciais aderentes (Lavradores ou Penteada). Para levantar o voucher o cliente deve dirigir-se aos Serviços Administrativos do Mercado e apresentar a respectiva factura da compra para validação. A campanha é válida até término dos vouchers.

O edil funchalense garante que “o executivo camarário vai continuar a trabalhar para mitigar todas as dificuldades que o comércio local atravessa, promovendo os Mercados Municipais como um espaço de eleição para a actividade comercial, com foco na promoção do produto regional, na manutenção e valorização dos próprios edifícios, e na recuperação económica dos mesmos".

O município recorda ainda que tem desenvolvido diversas campanhas de incentivo ao consumo local ao longo do ano, como a iniciativa 'Ser Local', a oferta de vouchers para consumo nas lojas do comércio local, as sessões de showcookings para promoção do produto local, as várias feiras temáticas, entre outras.