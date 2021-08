6.027 madeirenses recebiam em Junho o Rendimento Social de Inserção

Há 10 anos que não havia tantos madeirenses a receber Rendimento Social de Inserção (RSI). A notícia que faz manchete na edição impressa desta terça-feira do DIÁRIO revela que em Junho último 6.027 pessoas foram abrangidas com esta prestação. Os dados da Segurança Social mostram que é necessário recuar a Julho de 2011 para haver um número mais elevado de beneficiários.

No Desporto, o destaque é dado para a derrota de 5-0 do Nacional frente ao Benfica B no jogo de estreia da equipa alvi-negra na II Liga. O DIÁRIO de hoje revela também que o mau estado do relvado do estádio do Marítimo pode levar a que seja interditado e que Paulo Fontes, em entrevista, diz querer um Rali Vinho da Madeira “com outra projecção.

Ainda nas páginas de Desporto, fique a saber que Rui Marote arrisca perda de mandato na Associação de Futebol da Madeira.

Uma das notícias em destaque na edição da conta de uma queixa relativa ao Colégio de Santa Teresinha feita por pais de uma criança com autismo. A menina frequentou o pré-escolar naquele colégio, mas não pôde progredir para o 1.º Ciclo no estabelecimento.

Na Volta à Ilha, o foco de hoje é para a freguesia de Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, que reivindica obras de proximidade e onde um lar de idosos e farmácia com remédios fazem muita falta.

Porque ainda estamos em situação pandémica, fique também a saber que o aumento das infecções em lares do continente, leva a um reforço do controlo na Região.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.