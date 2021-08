Miguel Ganança com equipa "capaz de trazer um novo dinamismo" a Câmara de Lobos

Na passada sexta-feira, o JPP entregou as listas para a candidatura às autárquicas de Câmara de Lobos, com lista para a Assembleia e Câmara Municipal. Miguel Ganança, candidato do JPP à Câmara Municipal, destaca a “equipa jovem e capaz de trazer um novo dinamismo ao concelho de Câmara de Lobos”.

As informações já conhecidas dos Censos de 2021, com a diminuição de cerca de 10% da população naquele concelho, comprovam, no entender do candidato, a necessidade de “uma equipa com um novo projecto e novas valências, alicerçada em novos valores, que permitam mudar o paradigma que se vive em Câmara de Lobos”.

“É urgente quebrar as pressões asfixiantes de quarenta e muitos anos de poder do PSD”. Miguel Ganança

Esta candidatura, sendo a primeira apresentada pelo JPP em Câmara de Lobos, é também a estreia de Miguel Ganança enquanto candidato.