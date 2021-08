China detecta 75 novos casos locais de covid-19

A China anunciou hoje ter detetado 75 novos casos de covid-19 no sábado, dos quais 53 locais e a maioria na província de Jiangsu (leste), palco de um surto nos últimos dias.

Jiangsu registou 30 novas infeções locais, parte de um surto inicialmente detetado no aeroporto internacional na capital da província, Nanjing, mas que já se estendeu a outras províncias chinesas.

Os outros 11 casos locais foram identificados nas províncias de Henan (12), Hunan (quatro), Yunnan (três), Fujian (um), Shandong (um), Hubei (um) e Ningxia (um), indicou a Comissão de Saúde da China.

Os restantes 22 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nos municípios de Xangai (leste) e de Tianjing (norte) e nas províncias de Yunnan (sul), Mongólia Interior (norte), Guangdong (sul), Zhejiang (sudeste), Henan (centro) e Sichuan (centro).

As autoridades de saúde também registaram 37 novas infeções assintomáticas (25 locais e as restantes "importadas"), embora Pequim só as conte como casos confirmados se forem manifestados sintomas.

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à última meia-noite local (17:00 em Lisboa), 24 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a subir para 1.022, incluindo 25 em estado grave.

O país somou 93.005 casos da doença e 4.636 mortos desde o início da pandemia, acrescentou.

O Centro de Controlo de Doenças chinês indicou que as medidas de prevenção aplicadas pelas autoridades continuam a ser eficazes para conter os surtos, apesar de a variante delta do novo coronavírus ser mais contagiosa.

A curto prazo, a covid-19 poderá continuar a espalhar-se por novas regiões, indicou o Centro, que pediu aos residentes de 29 províncias para não fazerem viagens desnecessárias entre províncias chinesas.

Os peritos também garantiram que a taxa de vacinação e a experiência acumulada em matéria de prevenção vão impedir um novo surto de larga escala no país, noticiou o diário chinês Global Times.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.202.179 mortos em todo o mundo, entre mais de 196,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.361 pessoas e foram registados 968.631 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.