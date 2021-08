Suspeita de enfarte leva a transporte do Porto Santo para a Madeira

Um homem foi transportado pelo C-295 da Força Aérea Portuguesa, do Porto Santo para a Madeira, devido a uma suspeita de enfarte do miocárdio.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo realizaram o transporte do doente desde o Centro de Saúde do Porto Santo até ao aeroporto da ilha dourada. Já na Madeira, o transporte do doente é assegurado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que contam com o apoio da EMIR. O senhor será transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.