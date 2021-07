Preço das matérias-primas encarece obras

Os valores do cimento, vidro, aço e alumínios dispararam até aos 70% e condicionam privados. Esta é a notícia que faz manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado, que avança que a Associação da Indústria e Construção diz que esta situação é preocupante e alerta que o efeito pode chegar às empreitadas públicas.

Também em destaque vêm as consequências, no que diz respeito à covid-19, da “falta da consciência” que se verifica na noite madeirense. O inspector da ARAE gostava que não estivéssemos tão dependentes da fiscalização.

Conheça, ainda, com o seu DIÁRIO de hoje, a peça ‘A Ratoeira’ que estreia em Agosto no Funchal e conta com Ruy de Carvalho no elenco, os resultados da visita à Madeira de deputados da Assembleia Nacional da Venezuela, que vieram angariar apoios para a realização de eleições livres naquele país, e ainda o Barómetro da Eurosondagem/Grupo Libertas, que coloca socialistas a duas décimas da direita unida.