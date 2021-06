Camião parado estrangula via rápida em Santo António

Um camião parado na faixa da direita logo após o nó de Santo António e na ligeira subida para o nó da Saída Oeste no sentido Machico - Ribeira Brava, está a congestionar o trânsito neste momento na via rápida.

A situação já estrangulou a faixa de rodagem apenas à esquerda e as viaturas devem circular apenas nessa faixa a partir da sinalização da Via Litoral, a concessionária que já está a tratar do assunto, mesmo porque a situação ocorreu na zona onde esta tem a sua sede operacional.

Desconhece-se as razões dessa situação ou se estão envolvidas mais viaturas.