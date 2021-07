Ribeira Brava vai continuar a apoiar os alunos do concelho

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, por unanimidade, manter no ano lectivo 2021/2022 os apoios que tem vindo a facultar na área da educação, apoiando aos alunos residentes no concelho da Ribeira Brava que frequentem as escolas do Município.

A grande novidade em relação ao ano lectivo transato é a implementação de manuais digitais para o 8.º ano de escolaridade, num investimento de cerca de 50 mil euros.

“É cada vez mais importante para a formação dos jovens o uso das tecnologias, num caminho para uma didática mais consonante com a forma como os alunos aprendem hoje em dia”, referiu o presidente da Câmara Municipal.

Os outros apoios mantêm-se inalterados, como o pagamento de 40% da mensalidade das creches, jardins de infância ou ensino pré-escolar das famílias ribeira-bravenses e a cedência de manuais escolares para os alunos do 1.º ciclo.

O 2.º e 3.º ciclos manterão o direito ao voucher para aquisição de material escolar no valor de 25 euros. No caso dos estudantes do secundário, este apoio sobe para 40 euros. Quanto aos alunos do 9.º ano de escolaridade terão manuais escolares a título de empréstimo.

No que diz respeito aos universitários, a autarquia da Ribeira Brava decidiu manter o apoio financeiro de 500 euros para cada estudante do concelho que frequente o ensino superior.

Também os alunos com mérito escolar estudantes de excelência que frequentem o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário de cada estabelecimento de ensino público vão receber prémios.

A ideia é “incentivar o desempenho escolar na convicção de que reconhecendo e premiando a excelência escolar, estaremos a dar um forte contributo no complexo processo de aprendizagem, na expetativa de combater o insucesso e o abandono escolar”, frisou Ricardo Nascimento.

Segundo o autarca, a manutenção destas medidas de apoio que contempla crianças e jovens do concelho, desde o berço à faculdade, permitirá “uma poupança significativa no orçamento das famílias, deixando mais rendimento disponível para outros gastos. Por outro lado, é uma valorização e importância à escola e à formação”.

Nascimento diz que apoiar a educação é “permitir que as gerações futuras sejam cada vez mais autónomas, exerçam uma melhor cidadania e estejam melhor preparadas para encarar os desafios”.