Temos equipa para o onze ideal da Justiça

Portugal conseguiu entrar com uma equipa totalmente nova no onze ideal da Justiça. Em época de defeso, com as contratações milionárias, quem melhor que o Rei dos Frangos à baliza? À frente do empresário José António dos Santos, num esquema 4/4/3, apostamos em José Maria Ricciardi, Ricardo Salgado e o advogado de Joe Berardo, André Luiz Gomes. Nunca vi ninguém se defender tão bem. A meio campo, podemos pôr a jogar Berardo. Distribui jogo como poucos, nunca sabe de nada, mas como não tem nada em seu nome apareceram cinco milhões para pagar a sua transferência para fora dos calabouços. Ai, se eu tivesse um amigo que me emprestasse cinco milhões, não tinha uma garagem em meu nome, tinha também uma arrecadação. Ao lado, Manuel Maria Carrilho. Condenado por violência doméstica, ofensas à integridade física, ameaça e denúncia. Nada melhor para um médio. No outro flanco, teria Armando Vara. Com um currículo invejável na área, conhece os campos (da Justiça) como poucos. Consta que até já tem um balneário privado no tribunal. Ainda nesse sector do campo, a opção é pôr a jogar Duarte Lima. Conhecedor profundo do sistema prisional português, seria um excelente influenciador na ligação entre o sector mais recuado do jogo e os três avançados. E quem serão estes? A opção não é difícil. Luis Filipe Vieira, que também teve problemas de memória na Assembleia da República. O que é bom, porque se aparecer um árbitro tramado como o juiz Rui Rangel, vai ser fácil conversar. São amigos de longa data e até estiveram os dois envolvidos nos mesmos processos judiciais. Jantaram várias vezes sob escuta. Escutas que devem ser o ponto forte do avançado-centro, outro Luis Vieira, o coronel que dirigia a Polícia Judiciária Militar, perito em encenações. Que mais se deseja para o homem da frente senão uma encenaçãozita? E a cereja no topo do bolo, um jogador cuja transferência ainda nos vai custar cara, é um tal de Cabrita. Já mais entradote. Poucos o conhecem, mas consta que corre a 200km/hora. E tem muita influência na Polícia, se der batatada em campo.

No banco, onde o treinador é Valentim Loureiro, que também fez carreira na Justiça, há lugar para António Joaquim. Mais conhecido como o amante de Rosa Grilo, conhece os tribunais do lado de dentro do balcão e aprendeu muito ao longo dos últimos anos, tendo elevados conhecimentos das táticas dos outros colegas do plantel. Está ali para o que for preciso.

O Centro de Estágio de Caxias está preparado para receber os treinos de pré-temporada. Enquanto isso, estampa-se o logotipo do Novo Banco nas camisolas. Ninguém sabe quem as vai pagar, mas isso é o que menos importa.