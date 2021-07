Rali Vinho da Madeira vai para a estrada com investimento de 250 mil euros do GR

Foi assinado esta quinta-feira, 8 de Julho, o protocolo de cooperação entre o Governo Regional e o Club Sports da Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho da Madeira, que compreende um investimento no valor de 250 mil euros.

A prova rainha do automobilismo madeirense acontece pelo segundo ano consecutivo em contexto de pandemia. Tal como em 2020, os apoios por parte do Governo Regional sofreram uma redução, são menos 95 mil euros, em relação aos anos anteriores à pandemia. Em 2018 e 2019 a organização beneficiou de 345 mil euros para promoção e execução do evento.

Na cerimónia que aconteceu na sede do clube, o presidente da comissão organizadora, José Paulo Fontes, começou por agradecer a contribuição do Governo Regional, que permite levar para a estrada a 62.ª edição da prova. “Agradecer a confiança do Governo Regional no clube e nesta organização para levar para a estrada mais uma edição do Rali Vinho da Madeira”, destacou.

Sem deixar de lado a realidade pandémica, Paulo Fontes reconheceu que a Região vive uma "situação imprevisível", por esse motivo as verbas disponíveis estão concentradas na segurança. O presidente garantiu ainda que a organização tudo fará para "manter a segurança" e para que o evento não seja "um foco de contaminação".

O Rali pode ter menos brilho, naturalmente nesta altura, e todos terão de compreender que a organização não tem meios para poder disponibilizar a alguns pilotos estrangeiros que querem vir para a Madeira. José Paulo Fontes, Club Sports da Madeira

Reconhecendo o impacto que a pandemia tem no capital financeiro das Câmaras Municipais, o presidente da comissão organizadora, assumiu ser difícil conseguir financiamento para a prova. "O rali não se faz por menos de 500 mil euros, portanto é muito difícil encontrar os outros 250 mil, face a situação dos patrocinadores privados e das Câmaras Municipais com a preocupação de manter o combate à covid-19, que é a prioridade", disse.

O Rali Vinho da Madeira 2021 realiza-se entre os dias 5 e 7 de Agosto, uma edição que vai acontecer dentro dos moldes da edição anterior e que dará "luta" tendo em conta as capacidades dos pilotos regionais, revela Paulo Fontes.

Os pilotos das regiões estão de tal maneira fortes que é muito difícil os bater, já não é como no passado, em que bastava um piloto oficial, um piloto de marca, com mais potencialidades, com um carro mais potente, que chegava aqui e ganhava o Rali Vinho da Madeira. Hoje não é assim porque os pilotos madeirenses, os pilotos continentais estão muito fortes e com certeza a luta vai ser grande nas estradas da Madeira. José Paulo Fontes, Club Sports da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, destacou a importância da concretização deste evento para dinamizar a economia Regional. O governante considerou ainda a qualidade da prova que está num "patamar de excelência e de qualidade organizativa, que não é fácil encontrar nem a nível nacional, nem a nível internacional", assumiu.

Pedro Calado fez um apelo à população para que as medidas de segurança, prevenção e combate à covid-19 sejam cumpridas.