Madeira regista 24 novos casos de covid-19 e 8 recuperados

A Madeira regista, esta quinta-feira, 24 novos casos de covid-19. De acordo com a Direcção Regional de Saúde, há 5 casos importados (3 da Espanha, 1 da Venezuela e 1 da Itália) e de 19 casos de transmissão local. Há cerca de um mês e meio que não se registavam tantos casos na Região.

Os dados apontam ainda para 8 casos recuperados e o número de óbitos mantém-se nas 73 mortes com covid-19.

Neste momento, existem 100 casos activos na Região, 28 dos quais importados e os restantes de transmissão local. Há duas pessoas que se encontram hospitalizadas em Unidade Polivalentes do Hospital Dr. Nélio Mendonça e 24 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

As autoridades de saúde encontram-se a apreciar 82 situações, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Estão 427 pessoas em vigilância activa pelas autoridades de saúde e 27.885 viajantes são acompanhados através da aplicação 'MadeiraSafe'.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 55598 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.723 atendimentos.