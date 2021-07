Acesso ao monumento da Senhora da Paz já está vedado

A Diocese do Funchal já encerrou o acesso ao monumento da Senhora da Paz, no Terreiro da Luta, tal como o DIÁRIO deu hoje conta na edição impressa.

O motivo prende-se com as fissuras existentes no suporte da imagem e que já tinham sido denunciadas por vários fiéis que temiam o seu colapso.

A Diocese confirmou que “a situação é complexa e de alguma gravidade”.