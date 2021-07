O nosso 12.º jogador é o adepto 'viral' da Suíça. Chama-se Luca Loutenbach, tem 28 anos, e foi do inferno ao céu em 90 segundos (o tempo que separa as duas fotos). "Não sei o que me aconteceu, fiquei louco", confidenciou o jovem depois de ter sido 'apanhado' pela realização.