CMF atribuiu habitações recuperadas a 75 famílias

O actual executivo da Câmara Municipal do Funchal criou, pela primeira vez na história da autarquia, um regulamento que veio definir os critérios para a atribuição de habitação social no município e, desde que se encontra em funções, já foram atribuídas cerca de 75 novas moradias a famílias funchalenses.

No meio desta crise sem precedentes que estamos a viver, continuamos a ouvir as preocupações da população ao nível da habitação social. É com muita satisfação que entregámos as chaves desta nova moradia a uma família que, por diversos motivos, se encontrava em situação de carência habitacional e que, a partir de agora, tem um novo alento para poder recomeçar a sua vida". Miguel Silva Gouveia

Consoante as vagas que vão surgindo no parque habitacional existente, os critérios para atribuição variam desde a degradação da respectiva habitação, até à condição socioeconómica dos munícipes, com peso para casos de doença crónica, idade avançada ou violência doméstica, entre outros.