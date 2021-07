Escola Secundária Jaime Moniz colabora no Projecto Global Science Opera

A Escola Secundária Jaime Moniz colabora no Global Science Opera (GSO), projecto que surgiu em 2014 a partir do sonho de unir alunos do mundo inteiro na aprendizagem das ciências, através de performances artísticas, na sequência de uma colaboração entre vários projectos internacionais, instituições e redes de voluntários. Foi inspirado no trabalho da Professora Anna Craft (1961-2014), em especial nas suas contribuições para o campo da criatividade na educação.

O conceito GSO foi desenvolvido durante a sua primeira produção, “SkyLight”, em colaboração com a União Astronómica Internacional (IAU) e eleito pelas Nações Unidas como uma iniciativa oficial do Ano Internacional da Luz 2015. Em 2019 arrancou o projecto Erasmus+ Global Science Opera for Schools (GSO4SCHOOL), que está directamente ligado à formação de professores e à criação de recursos pedagógicos de suporte ao GSO.

Ao longo dos anos, o GSO foi a iniciativa principal do projecto da Comissão Europeia, “Developing an Engaging Science Classroom (CREATIONS)”, e um foco de pesquisa no projecto do Norwegian Research Council “Integrating Science of Oceans, Physics and Education (iSCOPE)”.

Em https://globalscienceopera.com/ há informações e vídeos das óperas de anos anteriores.

O projecto já conta com seis edições, estando o lançamento da próxima, “Thrive”, planeado para Novembro deste ano, 2021.

Participar no GSO significa criar uma performance artística com os alunos sobre um tópico científico e, caso seja possível, colaborar com escolas de outros países na sua criação. Esta performance pode assumir a forma de uma cena teatral, uma dança, a composição de uma música, canto, criação de cenário, storytelling, poesia, entre outros.

Este ano, o tema será a Recuperação de Ecossistemas. O foco será num dos principais ecossistemas locais, mas os docentes e alunos podem escolher o seu próprio subtópico, adaptado à sua área.

Portugal participará, em 2021, com três escolas, tendo a Escola Secundária Jaime Moniz sido convidada pelo NUCLIO (Núcleo Interativo de Astronomia), com o qual tem colaborado activamente nos últimos anos, salientando-se o projecto Erasmus+ KA2, IDiverSE (Island Diversity for Science Education).

No dia 30 de Junho de 2021, os alunos e docentes da escola Secundária Jaime Moniz que estão a participar no GSO realizaram uma saída de campo ao Fanal e Chão dos Louros (reservas naturais e locais de lazer) para filmarem a performance artística na qual têm vindo a trabalhar desde Março deste ano. Esta fará parte da ópera final, que será uma colagem das cenas criadas por alunos e professores, de diversas partes do mundo, visitando e reflectindo nas diferentes formas de conservar, preservar e restabelecer os ecossistemas localmente e globalmente. No Fanal, predominam os Tis, Ocotea foetens, (Aiton) Baill, e no Chão dos Louros predomina o Loureiro.