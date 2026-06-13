Vítor Faria vence Santana Sky Race

Vítor Faria, do Estreito, venceu este sábado a Santana Sky Race (SSR), prova de 22,1 quilómetros e 1876 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026.

O atleta concluiu o percurso em 2:45:56, assegurando o triunfo numa chegada muito disputada.

Na segunda posição terminou Américo Caldeira, do Clube Montanha Funchal, com o tempo de 2:46:44, seguido de Afonso Simões, terceiro classificado, que completou a prova em 2:47:09.