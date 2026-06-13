Abel Carretero vence Ultra Skyrunning Madeira

Abel Carretero venceu este sábado a Ultra Skyrunning Madeira (USM), prova-rainha do evento disputada em ambiente de alta montanha, em Santana.

O atleta espanhol concluiu o percurso em 5:32:35, assegurando o triunfo na competição que integra a Taça de Portugal de Skyrunning.

Na segunda posição terminou o neozelandês David Haunschmidt, com o tempo de 5:51:36, a cerca de 20 minutos do vencedor. O pódio ficou completo com o português Pedro Garrido, que terminou em 5:57:13.

A prova decorreu em percurso técnico e exigente, com forte desnível positivo e passagens por zonas de montanha, floresta e falésias, características da vertente de skyrunning na Madeira.