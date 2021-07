Marco Mendonça pronto para dar nova dinâmica ao Monte

A Coligação Confiança, que reúne o Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT) e o Partido Democrático Republicano (PDR), apresentou hoje Marco Mendonça, enquanto candidato à Presidência da Junta de Freguesia do Monte, bem como a sua respetiva equipa. O candidato da Coligação Confiança à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na ocasião, que decorreu no emblemático Largo da Fonte.





O Presidente da CMF defendeu, na ocasião, que "o Monte tem cada vez mais razões para olhar para o futuro com confiança. O Marco Mendonça, representante do que há de mais tradicional na identidade cultural da freguesia e da cidade, aceitou este desafio e é o homem certo para liderar a Junta de Freguesia nos próximos anos. Cidadão ativo e participativo, o Marco trará a energia e a motivação necessárias para dar à freguesia a dinâmica que esta merece, capitalizando o bom exemplo que a Câmara do Funchal tem dado desde que estamos em funções, com intervenções tão significativas como aquela onde nos encontramos hoje", considerou, referindo-se ao recém-inaugurado Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte.





Marco Mendonça tem 40 anos e é assistente técnico na CMF na área do desporto, sendo igualmente Presidente de um dos grupos socioculturais mais reconhecidos do concelho, o Grupo Folclore Monteverde. Na sua apresentação, confessou a emoção por candidatar-se à Junta da terra que o viu nascer, nesta que é a sua primeira incursão política, “porque é preciso resgatar o Monte da apatia, criar atratividade e olhar para o futuro, e a população do Monte já me conhece e sabe que eu sou capaz de o fazer. Aquilo que proponho é uma governação solidária e empenhada na melhoria da qualidade de vida da comunidade, mas especialmente focada na revitalização da freguesia, com iniciativas vocacionadas para a promoção da cultura e das tradições. É preciso competência para capitalizar o enorme potencial da freguesia e é por aqui que passa o desenvolvimento local do Monte."