Polícia de Lisboa não volta a ‘bloquear’ passageiros com destino à Madeira

O ‘bloqueio’ no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a passageiros que tenham como destino a Madeira, como os ocorridos no último fim-de-semana, não voltarão a repetir-se. A garantia é do presidente do Governo Regional, que garante estar resolvido o ‘busílis da questão’ que ‘travou’ viajantes sem teste à covid-19 de poderem embarcar face às restrições impostas na Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana.

Miguel Albuquerque garante que o entendimento errado da polícia está esclarecido e “foi resolvido”, referindo-se ao que classificou de “interpretação completamente absurda por parte dumas autoridades”, referindo-se à PSP.

“Foi esclarecido e foi dissipado”, garante. Como tal, garante que situação semelhante já “não irá repetir-se em próximos fins de semana. Neste momento está dissipado. Foi uma interpretação demasiado restritiva da lei”, concluiu.

No sábado alguns passageiros com destino à Madeira viram-se impedidos de entrar na área de embarque por não apresentarem um teste negativo à covid-19.

Bloqueio associado ao facto de na Área Metropolitana de Lisboa estar em vigor, aos fins de semana, a restrição de que apenas é possível sair/entrar da região mediante a apresentação de certificado digital ou de um teste negativo, PCR ou ao teste rápido de antigénio (TRAg), com resultado negativo ao novo coronavírus, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque.