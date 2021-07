Frederico Venâncio deixa Vitória de Guimarães e ruma aos espanhóis do Eibar

O defesa central Frederico Venâncio transferiu-se do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, para o Eibar, da II Liga espanhola, informou hoje o clube minhoto no sítio oficial.

"O central Frederico Venâncio, que esteve cedido por empréstimo na época passada [ao Lugo], vai transferir-se para o Eibar, de Espanha", lê-se na nota divulgada.

Após uma temporada em que marcou dois golos em 37 jogos pelo Lugo, também do segundo escalão espanhol, o futebolista de 28 anos vai continuar a jogar em Espanha, na sequência de um acordo em que os vitorianos asseguram 30% das receitas de uma futura transferência.

O clube de Guimarães pode ainda receber uma verba adicional de 500 mil euros, caso a equipa do País Basco suba ao principal campeonato espanhol "numa das próximas três temporadas" e o central jogue "45 minutos em 50% dos jogos da II Liga espanhola" nesse período de tempo.

Natural de Setúbal, o defesa formou-se no Benfica e no Vitória sadino, clube pelo qual se estreou na I Liga em 2013, aos 19 anos, e contabilizou 138 jogos oficiais até 2017, com oito golos marcados.

Na temporada 2017/18, Frederico Venâncio representou, por empréstimo dos setubalenses, o Sheffield Wednesday, equipa da II Liga inglesa pela qual disputou 25 jogos oficiais, antes de rumar a Guimarães, para jogar pelo Vitória em 34 partidas, referentes às épocas 2018/19 e 2019/20.