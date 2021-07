Presidente do Brasil confirma que indicará André Mendonça para o STF

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmou hoje em reunião ministerial no Palácio da Alvorada que vai indicar André Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os 'media' brasileiros, Bolsonaro disse que indicará Mendonça para o lugar do juiz Marco Aurélio de Mello, que em julho sairá do tribunal devido a uma lei que determina a reforma compulsória dos juízes do STF quando completam 75 anos.

Advogado, pastor evangélico e ex-ministro da Justiça, Mendonça já era mencionado como possível indicado para o posto devido a alegações anteriores, por parte de Jair Bolsonaro, de que o novo ocupante do STF seria um jurista "terrivelmente evangélico".

Desde que declarou que a opção religiosa seria um dos critérios do Governo brasileiro para a escolha do próximo juiz do STF, as igrejas neopentecostais que apoiam Bolsonaro têm cobrado a designação para o tribunal.

Após o Governo brasileiro oficializar a indicação, o nome de Mendonça deverá ser submetido e precisará ser aprovado pelo Senado brasileiro antes de assumir o cargo.