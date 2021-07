IVA não vai baixar na Madeira

“Eu não vou baixar o IVA na Madeira. Não vou baixar nada porque nós baixamos 49 milhões [de euros] sobre o imposto sobre o rendimento”, justificou o presidente do Governo Regional, ao ser questionado com a recente medida adoptada pelo Governo dos Açores.

Miguel Albuquerque entende que a redução progressiva do imposto sobre o rendimento “é muito mais importante do que o imposto sobre o consumo”, por concluir que este último acaba por ser “absorvido e não tem repercussão sobre o consumidor, como aconteceu com os restaurantes”, apontou.

Entende por isso ser “muito mais razoável a redução dos impostos sobre o rendimento (IRC, IRS e Derrama), como aconteceu na Madeira” onde diz que a medida permitiu aliviar em “49 milhões de euros” os encargos dos contribuintes. Insiste por isso que baixar o IVA como acontece nos Açores é uma medida cujo “efeito sobre o rendimento das pessoas é residual”.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Ilhéu de Câmara de Lobos, à margem da apresentação da obra escultórica da autoria de RIGO, intitulada ‘Coroa do Ilhéu’. A escultura – uma embarcação ‘xavelha’ com pescador ao leme – evoca a memória do bairro de pescadores, que ali existiu por mais de meio século.